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03:36 (мск), источник: Вести Приморье

Авторынок Владивостока: все ждут разъяснений таможни

Особых изменений на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке не наблюдается. Машин много, покупателей мало.

Но есть одно исключение. После 8 января поступлений автомобилей нет совсем, поскольку таможня не оформляет документы. В связи с постановлением правительства все новые машины, завозимые в РФ, должны оборудоваться системой ЭРА-ГЛОНАСС.

По «пробежным» иномаркам пока вообще нет никаких конкретных документов. Таможня ждет разъяснений из Москвы в феврале, соответственно, ждут ответа и продавцы, и покупатели. Пока же на рынке полно машин из прошлогоднего завоза.

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