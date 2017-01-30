Авторынок Владивостока: все ждут разъяснений таможни

Но есть одно исключение. После 8 января поступлений автомобилей нет совсем, поскольку таможня не оформляет документы. В связи с постановлением правительства все новые машины, завозимые в РФ, должны оборудоваться системой ЭРА-ГЛОНАСС.

По «пробежным» иномаркам пока вообще нет никаких конкретных документов. Таможня ждет разъяснений из Москвы в феврале, соответственно, ждут ответа и продавцы, и покупатели. Пока же на рынке полно машин из прошлогоднего завоза.