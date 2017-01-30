Авторынок Владивостока: все ждут разъяснений таможни
Особых изменений на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке не наблюдается. Машин много, покупателей мало.
Особых изменений на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке не наблюдается. Машин много, покупателей мало.
Но есть одно исключение. После 8 января поступлений автомобилей нет совсем, поскольку таможня не оформляет документы. В связи с постановлением правительства все новые машины, завозимые в РФ, должны оборудоваться системой
По «пробежным» иномаркам пока вообще нет никаких конкретных документов. Таможня ждет разъяснений из Москвы в феврале, соответственно, ждут ответа и продавцы, и покупатели. Пока же на рынке полно машин из прошлогоднего завоза.