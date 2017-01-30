Более 200 домов во Владивостоке остались без света

30 января во Владивостоке рабочие МУПВ ВПЭС (электрические сети) будут проводить плановые профилактические работы. В связи с этим в 200 домах приморской столицы ожидаются отключения света.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, все мероприятия — плановые, они продлятся с 09.00 до 17.00. Отключения электричества ожидаются в домах по следующим адресам:

Ленинский район:

Уткинская ул. 15.

Первореченский район:

Жигура ул. 30, 32, 34, 42, 44, 50, 52, 52А.

Советский район:

Академика Комарова ул. 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 3, 5, 7, 9; Академика Королева ул. 11, 13, 14, 15, 19, 1А, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Енисейская ул. 18, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24, 7; Зеленая ул. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 8, 43, 32А, 49, 58А, 62А; Карла Маркса ул. 102, 104, 106, 108, 110, 114, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 67, 69, 71, 77, 79, 25; Коммуны ул. 14; Мечникова ул. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 63А, 88А; Порт-Артурская ул. 26; Русская ул. 3; Садгородская ул. 15; Станционная ул. 3; Тернейская ул. 9; Ушакова ул. 3, 4, 5, 6; Фанерная ул. 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; Чугаева ул. 81.

Фрунзенский район:

Алеутская ул. 39, 41, 43; Шевченко пер. 9.