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03:27 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Мэрия Владивостока не смогла выселить военкомат с улицы Тигровой

Арбитражный суд прекратил производство по делу в связи с отказом сторон от своих исков.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 января, PrimaMedia.

Судебный спор администрации Владивостока и военного комиссариата Приморского края завершился. Как следует из решения арбитражного суда, где рассматривалось это дело, стороны остались при своем, отказавшись от встречных исков, сообщает ИА PrimaMedia.

«Прекратить производство по делу в части обязания Федерального казенного учреждения “Военный комиссариат Приморского края” освободить нежилые помещения, расположенные по адресу: Владивосток, ул. Тигровая, 26», — говорится решении суда.

Основанием для прекращения производства называется п. 4 ч. 1 ст. 150 арбитражно-процессуального кодекса «Истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом».

Напомним, мэрия Владивостока пыталась взыскать 7,7 млн рублей с военного комиссариата и выселить его из помещения на улице Тигровой в центре города. Исковое заявление было подано в Арбитражный суд Приморского края.

«Управление муниципальной собственности города Владивостока обратилось с иском к ФКУ “Военный комиссариат Приморского края” о взыскании 7,7 млн рублей, в том числе 7 млн рублей неосновательного обогащения и 749, 8 тысяч рублей процентов за пользование чужими денежными средствами», — говорится в заявлении.

Представители военкомата пояснили, что ранее между ними и городской администрацией действовал договор о безвозмездном использовании помещений, но срок его действия истек в 2005 году. С этого времени договор не перезаключался.

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