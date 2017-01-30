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03:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Около 600 кубометров снега вывезли с дорог Хабаровска за сутки

С дорог Хабаровска за сутки вывезли 601 кубометр снега.

На трассы города высыпали 69,4 тонны песчано-соляной смеси. На улицах днем работали 28 машин, ночью — 32, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

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