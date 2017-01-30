Снежные цветы, медведей и прочие скульптуры подарили хабаровские мастера горожанам

Хабаровск, 30 января, AmurMedia.

Разнообразные снежные и ледяные фигуры представили хабаровские мастера на выставке зимних скульптур. Сама выставка открылась на набережной Амура, у самого входа в парк имени Муравьева-Амурского, а стать её посетителем мог любой желающий. Перед горожанами предстали самые разнообразные скульптуры: цветы, насекомые, животные и даже краевой символ. Сами горожане не упускали возможности сделать памятное фото.

Однако в отличие от фигур на площади Ленина, здесь хабаровчане уже не решались залезать на скульптуры, чтобы сделать максимально эффектное фото. А для страховки, некоторые, особо крупные творения скульпторов, были ограждены от посетителей выставки.