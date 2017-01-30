Снежные цветы, медведей и прочие скульптуры подарили хабаровские мастера горожанам
Выставка открылась на набережной Амура.
Выставка открылась на набережной Амура.
Хабаровск, 30 января, AmurMedia.
Разнообразные снежные и ледяные фигуры представили хабаровские мастера на выставке зимних скульптур. Сама выставка открылась на набережной Амура, у самого входа в парк имени
Однако в отличие от фигур на площади Ленина, здесь хабаровчане уже не решались залезать на скульптуры, чтобы сделать максимально эффектное фото. А для страховки, некоторые, особо крупные творения скульпторов, были ограждены от посетителей выставки.