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03:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

Снежные цветы, медведей и прочие скульптуры подарили хабаровские мастера горожанам

Выставка открылась на набережной Амура.

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Хабаровск, 30 января, AmurMedia.

Разнообразные снежные и ледяные фигуры представили хабаровские мастера на выставке зимних скульптур. Сама выставка открылась на набережной Амура, у самого входа в парк имени Муравьева-Амурского, а стать её посетителем мог любой желающий. Перед горожанами предстали самые разнообразные скульптуры: цветы, насекомые, животные и даже краевой символ. Сами горожане не упускали возможности сделать памятное фото.

Однако в отличие от фигур на площади Ленина, здесь хабаровчане уже не решались залезать на скульптуры, чтобы сделать максимально эффектное фото. А для страховки, некоторые, особо крупные творения скульпторов, были ограждены от посетителей выставки.

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