Аномально теплая погода выдастся в эти выходные в Хабаровске

Хабаровск, 30 января, AmurMedia.

Исключительно теплыми будут эти выходные 4 и 5 февраля в Хабаровске. В эти дни воздух прогреется до 8−10 градусов мороза, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий эксперт отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.

— Первая декада февраля 2017 года будет теплее, чем обычно. При этом существенных осадков в это время пока не ожидается. Ночные температуры в Хабаровске будут порядка 20−24 градуса мороза, а в отдельные дни 17 градусов. Днем температура поднимется до 12−14 градусов, а в конце этой недели два дня, 4 и 5 февраля, воздух прогреется даже до 8−10 градусов. Это действительно далеко выходит за пределы нормы, на 3−4 градуса выше обычного, — cообщила Людмила Игнатенко.

Стоит отметить, что, видимо, именно первая теплая февральская десятидневка дала основания «народным» экспертам прогнозировать раннюю весну в Хабаровском крае. В Дальневосточном гидрометцентре не спешат соглашаться с ними. Пока, по предварительным прогнозам синоптиков, февраль в целом вполне укладывается в привычную зимнюю картину, да и март, который весенний месяц только по календарю, сюрпризов тоже пока не обещает.