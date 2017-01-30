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04:51 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области открыты ещё три ледовые переправы

В Иркутской области открыты 42 ледовых переправы.

Ещё три ледовые переправы введены в эксплуатацию в Иркутской области: в Усть-Кутском районе на реках Тире и Лене «Усть-Кут — Киренск» и «Верхнемарково — Марково» грузоподъемностью 10 тонн, в Казачинско-Ленском районе — «Моголь Магистральный — Кутима р. Моголь» грузоподъемностью 50 тонн. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, на 29 января 2017 года в регионе открыто 42 ледовых переправы.

Спасатели напоминают, что проезд автомобильного транспорта по водному объекту вне переправы по льду запрещен. Нарушение правил при пользовании переправами или наплывными мостами влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам обращают внимание автолюбителей на необходимость выполнения требований безопасного передвижения по ледовым дорогам. Не допускается превышение максимальной нагрузки на лед, запрещены остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправка их горючим, переезд переправы в неогражденных местах. Для безопасности автомобилистов на всей протяженности проезжая часть трасс обнесена ограничительными вешками, на подъездах к переправе размещены знаки с указанием требуемой массы и скорости транспортных средств, а также минимальной дистанции между ними.

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