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05:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

Экстремальное катание на диване по дальневосточным автодорогам поразило пользователей Сети

Попавший в объектив камеры очевидца случай произошел в поселке Хор.

Хабаровск, 30 января, AmurMedia.

Видео с поездкой на диване, прикрепленном к автомобилю, стало горячо обсуждаемым в социальных сетях. По словам очевидцев, к столь необычному способу передвижения по местным дорогам прибегли жители поселка Хор, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Запись видео с хорскими экстремалами появилось в группе dtp_khv в социальной сети Instagram. Для передвижения по дороге группа молодых людей решила прибегнуть к одному из самых необычных способов — прицепив к автомобилю диван. Однако далеко парням уехать так и не удалось. Их поездку прервало «небольшое ДТП», в ходе которого диван лишился подлокотника. К счастью, несмотря на выпавшего пассажира, никто не пострадал.

Пользователи социальной сети отнеслись к этому видео исключительно с юмором: «Ничего необычного, типичное утро хорского дворянина», «А что, ванны не было?», «Диван перевернулся водитель пострадал».

Стоит отметить, что это уже не первые случай в Хабаровском крае, когда для передвижения по дорогам используют столь необычный вид транспорта. Ранее очевидцы уже снимали зацеперов на лыжах и ледянках, к которым пользователи социальных сетей отнеслись с критикой.

В ГИБДД отмечают, что подобные катания могут быть крайне опасны, а для пассажиров, предпочитающих столь необычный способ передвижения, подготовлен штраф в размере 500 рублей.

Однако, на видео с «покатушками» на диване видно, что молодые люди, в отличие от героев предыдущих роликов, не выезжали на проезжую часть.

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