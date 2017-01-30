Педиатры из Омска отказались работать в Калининграде и вернулись обратно

На минувшей неделе, 28 января, министр здравоохранения Калининградской области Людмила Сиглаева и главврачи детских поликлиник устроили встречу с родителями, которые недовольны работой педиатров.

Как сообщает местное интернет-издание «Калиниград24», корень всех проблем оказался один: детских врачей катастрофически не хватает. В одной из поликлиник эту проблему пытались решить, переманив специалистов из другого региона — из Омска. Но не получилось.

Главный врач детской поликлиники № 1 Лариса Клецкова рассказала: в её учреждении по нормативам должно быть 25 участков, а по факту — 12, то есть вдвое меньше. Катастрофически не хватает врачей. Чтобы закрыть хотя бы часть вакансий, поликлиника пригласила на работу четырёх педиатров из Омска. Всем им дали квартиры в Калининграде. Однако двое из четырёх омских педиатров вернулись обратно, «отказавшись от квартир».