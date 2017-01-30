Педиатры из Омска отказались работать в Калининграде и вернулись обратно
Представители Минздрава в самом западном регионе России пожаловались на дефицит кадров: даже омские медики отсюда сбегают.
Представители Минздрава в самом западном регионе России пожаловались на дефицит кадров: даже омские медики отсюда сбегают.
На минувшей неделе, 28 января, министр здравоохранения Калининградской области Людмила Сиглаева и главврачи детских поликлиник устроили встречу с родителями, которые недовольны работой педиатров.
Как сообщает местное
Главный врач детской поликлиники № 1 Лариса Клецкова рассказала: в её учреждении по нормативам должно быть 25 участков, а по факту — 12, то есть вдвое меньше. Катастрофически не хватает врачей. Чтобы закрыть хотя бы часть вакансий, поликлиника пригласила на работу четырёх педиатров из Омска. Всем им дали квартиры в Калининграде. Однако двое из четырёх омских педиатров вернулись обратно, «отказавшись от квартир».
Что именно не понравилось омичам, не поясняется. Но по контексту можно догадаться, что это крайне тяжёлые условия труда: