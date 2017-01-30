Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Депрессия может провоцировать рак
Заявление властей РФ о старте скупки валюты сработало немедленно
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
«Шапекоэнсе» одержал первую победу после авиакатастрофы
«Реал» оторвался от «Севильи» и «Барселоны» на 4 очка
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
8«Женский марш» против Трампа
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
05:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Митинг против угольной пыли в поселке Ванино Хабаровского края собрал более 500 человек

Жители потребовали закупить специальное обоорудование для сбора пыли в порту.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 30 января, AmurMedia.

Ненавистная угольная пыль и отсутствие действий, направленных на ее устранение, вынудила ванинцев выйти на мороз и поучаствовать в митинге в защиту своих прав. Итогом мероприятия стала резолюция с преимущественно экологическими требованиями. Если будут исполнены пункты, указанные в ней, то в поселке начнется нормальная жизнь, сообщил корр. ИА AmurMedia член инициативной группы поселка Ванино Юрий Светличный.

В том, что именно митинг сможет сдвинуть решение экологического вопроса с мертвой точки, неравнодушные ванинцы убедились давно. Кто только не брал ситуацию под контроль, но все безрезультатно. На мероприятии выступили не только жители поселка, но и представители власти. Присутствовали и.о. главы поселка Ванино Николай Ожаровский, глава п. Токи Людмила Доронина, депутаты краевой ЗакДумы Борис Гладких и Елена Грешнякова, представитель партии «Зеленых» Виктор Сайков и акционер порта Анатолий Качуровский. Совместно выдвинули требование, реализация которых, как говорят инициаторы митинга, улучшит ситуацию в поселке.

— Народ пришел на митинг. Это означает, что ванинцы неравнодушны к судьбе поселка. Сейчас важно добиться, чтобы все наши требования были удовлетворены. И первоочередная задача — закупка оборудования, которое занималось бы сбором пыли в порту. Эти пункты прописаны в нашей резолюции. Кроме всего прочего, на митинге решили, что порт нужно привлекать к участию в социально-экономическом развитии поселка, — отметил Юрий Светличный.

Целью организации митинга ставили не только экологическую ситуацию в поселке. Планировалось поддержать докера порта Александра Егорова. Напомним, последний снял скандальное видео, демонстрирующее «угольные реалии» и направил его президенту. Руководство объявило работнику выговор и лишило его премии за неисполнение своих должностных обязанностей в рабочее время. Активисты посчитали это наказание несправедливым. Однако, вопрос о законности применения дисциплинарного взыскания к работнику может решить только суд. Но митингующие не оставили без внимания условия работы докеров в порту.

— Мы требуем также провести новую специальную оценку условий труда, определить реальное воздействие работ на здоровье докеров, вернуть соответствующие доплаты и компенсации «за вредность», — заключил Юрий Светличный.

Примечательно, что пожелания жителей начали исполняться еще за два дня до митинга. Машины, генерирующие ненавистную угольную пыль, покрывшую поселок, по решению надзорных органов прекратили свою работу и были опечатаны на срок до 90 суток. Активисты несомненно усматривают в этих двух событиях причинно-следственную связь и считают это первым шагом к улучшению экологии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вред или польза: отмену медосмотров обсуждают читатели AmurMedia
Трамп заявил о неверном толковании его иммиграционной политики
Великобритания направит боевой корабль в Черное море
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении РФ
Во Франции на праймериз социалистов победил Бенуа Амон
В России разработали лекарство от наркозависимости
Члены группы «Шалтай-Болтай» объявлены в международный розыск
При ликвидации боевиков в Чечне погибли двое правоохранителей
Спорт
Как России попасть на Евро-2020 Поясняем, как будет организован отбор на чемпионат Европы-2020
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь