Митинг против угольной пыли в поселке Ванино Хабаровского края собрал более 500 человек

Хабаровск, 30 января, AmurMedia.

Ненавистная угольная пыль и отсутствие действий, направленных на ее устранение, вынудила ванинцев выйти на мороз и поучаствовать в митинге в защиту своих прав. Итогом мероприятия стала резолюция с преимущественно экологическими требованиями. Если будут исполнены пункты, указанные в ней, то в поселке начнется нормальная жизнь, сообщил корр. ИА AmurMedia член инициативной группы поселка Ванино Юрий Светличный.

В том, что именно митинг сможет сдвинуть решение экологического вопроса с мертвой точки, неравнодушные ванинцы убедились давно. Кто только не брал ситуацию под контроль, но все безрезультатно. На мероприятии выступили не только жители поселка, но и представители власти. Присутствовали и.о. главы поселка Ванино Николай Ожаровский, глава п. Токи Людмила Доронина, депутаты краевой ЗакДумы Борис Гладких и Елена Грешнякова, представитель партии «Зеленых» Виктор Сайков и акционер порта Анатолий Качуровский. Совместно выдвинули требование, реализация которых, как говорят инициаторы митинга, улучшит ситуацию в поселке.

— Народ пришел на митинг. Это означает, что ванинцы неравнодушны к судьбе поселка. Сейчас важно добиться, чтобы все наши требования были удовлетворены. И первоочередная задача — закупка оборудования, которое занималось бы сбором пыли в порту. Эти пункты прописаны в нашей резолюции. Кроме всего прочего, на митинге решили, что порт нужно привлекать к участию в социально-экономическом развитии поселка, — отметил Юрий Светличный.

Целью организации митинга ставили не только экологическую ситуацию в поселке. Планировалось поддержать докера порта Александра Егорова. Напомним, последний снял скандальное видео, демонстрирующее «угольные реалии» и направил его президенту. Руководство объявило работнику выговор и лишило его премии за неисполнение своих должностных обязанностей в рабочее время. Активисты посчитали это наказание несправедливым. Однако, вопрос о законности применения дисциплинарного взыскания к работнику может решить только суд. Но митингующие не оставили без внимания условия работы докеров в порту.

— Мы требуем также провести новую специальную оценку условий труда, определить реальное воздействие работ на здоровье докеров, вернуть соответствующие доплаты и компенсации «за вредность», — заключил Юрий Светличный.