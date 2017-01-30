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06:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Сергей Жуков проехался зайцем в 13-м трамвае в Новосибирске

Новосибирский фотограф готовит дизайн нового альбома группы «Руки вверх», во время фотосессии лидер коллектива проехался сразу на нескольких трамваях.

Сергей Жуков проехался зайцем в 13-м трамвае в Новосибирске, об этом сообщает издание «КП».

Новосибирский фотограф Владимир Сараев готовит дизайн обложки для нового альбома группы «Руки вверх». Идея пришла к нему случайно — он шел по улице и увидел 13-й трамвай. Гроза новосибирских автолюбителей имеет особенную ауру, поэтому идея пришлась по душе лидеру группы «Руки вверх» Сергею Жукову.

По время фотосессии участники съемочной группы ездили сразу на нескольких трамваях. Некоторые кондукторы разрешили Жукову не оплачивать проезд.

Сараев также рассказал, что вагон, в котором проходили съемки, он украсит получившимися фотографиями. И в Новосибирске в скором времени появится трамвай-музей Сергей Жукова.

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