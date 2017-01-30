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05:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Вход в природный парк «Ергаки» могут сделать платным

С туристов могут брать плату в размере 1500 рублей.

В Госдуме обсуждают инициативу сделать посещение всех природных парков России платным. Этот вопрос коснется и парка Ергаки, расположенного в Красноярском крае. Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды предлагает взимать с каждого туриста 1500 рублей. За эти деньги посетители не только смогут зайти на территорию парка, но и послушать экскурсионную программу. По мнению авторов проекта, сбор средств поможет снизить рекреационную нагрузку на природные заповедники.

Однако есть и противники данной инициативы. Так, и.о. завкафедрой экологического мониторинга и прогнозирования экологического факультета РУДН Марианна Харламова пояснила, что люди не должны платить за посещение рекреационных зон. По ее мнению, «многие приходят просто погулять с детьми, посмотреть на природу».

Платный вход могут сделать в Веппском лесу в Ленинградской области, Бажовских местах в Свердловской области, Цимлянских песках в Волгоградской области, Голубых озерах на Камчатке и других рекреационных зонах.

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