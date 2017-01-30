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05:55 (мск), источник: АиФ Красноярск

Росавиация ограничит полеты в Норильск

На время реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск» будет установлена единая стоимость билетов.

Источник: Reuters

Как сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта, в Красноярске состоялось совещание по готовности авиакомпаний летать во время реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск» с 1 июня по 16 сентября 2017 года.

В нем приняли участие глава города Норильска Олег Курилов, министр транспорта Красноярского края Сергей Еремин, генеральные директора авиакомпаний «НордСтар», «КрасАвиа», «Турухан» и аэропортов «Норильск» и Черемшанка, представители ПАО ГМК «Норильский никель».

В 2017 году подрядная организация проекта — ООО «Трансстроймеханизация» — проведет второй этап реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта с временным сокращением её длины до 1510 метров. На это время будут введены ограничения по эксплуатации полосы, однако воздушное сообщение с Норильском прерываться не будет.

Перевозки пассажиров из Норильска в Москву и другие города планируется осуществлять через Красноярск, Новый Уренгой и Сургут бортами авиакомпаний «НордСтар», «КрасАвиа», «Турухан» и «ЮТэйр» на самолетах типа ATR-42/72 и Ан-24/26, способных по своим тактико-техническим характеристикам выполнять взлеты и посадки на укороченную полосу без уменьшения взлетной массы.

Также принято решение на период реконструкции полосы установить единую стоимость билетов для всех авиакомпаний в зависимости от направления и обеспечить приоритетное обслуживание рейсов, прибывающих из Норильска в аэропорты Красноярска, Нового Уренгоя и Сургута.

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