Росавиация ограничит полеты в Норильск
На время реконструкции
На время реконструкции
Как сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта, в Красноярске состоялось совещание по готовности авиакомпаний летать во время реконструкции
В нем приняли участие глава города Норильска Олег Курилов, министр транспорта Красноярского края Сергей Еремин, генеральные директора авиакомпаний «НордСтар», «КрасАвиа», «Турухан» и аэропортов «Норильск» и Черемшанка, представители ПАО ГМК «Норильский никель».
В 2017 году подрядная организация проекта — ООО «Трансстроймеханизация» — проведет второй этап реконструкции
Перевозки пассажиров из Норильска в Москву и другие города планируется осуществлять через Красноярск, Новый Уренгой и Сургут бортами авиакомпаний «НордСтар», «КрасАвиа», «Турухан» и «ЮТэйр» на самолетах типа ATR-42/72 и Ан-24/26, способных по своим
Также принято решение на период реконструкции полосы установить единую стоимость билетов для всех авиакомпаний в зависимости от направления и обеспечить приоритетное обслуживание рейсов, прибывающих из Норильска в аэропорты Красноярска, Нового Уренгоя и Сургута.