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06:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Прокуратура вновь попытается запретить летать новосибирскому парапланеристу

В суд за полеты на параплане. Сегодня в Железнодорожном районном суде заседание по делу Александра Орлова, инструктора со стажем.

Источник: Вести - Новосибирск

Напомню, с лета прошлого года ему пытается запретить летать. Транспортная прокуратура. Новосибирец устраивал воздушные прогулки для всех желающих, в том числе для инвалидов-колясочников.

Прокуратура заявила, что парапланерист должен получить лицензию на коммерческие воздушные перевозки. Но суд встал на сторону инструктора. Оснований для запрета на полеты не нашел. Сегодня снова у правохранителей есть претензии к инструктору.

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