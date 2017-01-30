Прокуратура вновь попытается запретить летать новосибирскому парапланеристу
В суд за полеты на параплане. Сегодня в Железнодорожном районном суде заседание по делу Александра Орлова, инструктора со стажем.
В суд за полеты на параплане. Сегодня в Железнодорожном районном суде заседание по делу Александра Орлова, инструктора со стажем.
Напомню, с лета прошлого года ему пытается запретить летать. Транспортная прокуратура. Новосибирец устраивал воздушные прогулки для всех желающих, в том числе для
Прокуратура заявила, что парапланерист должен получить лицензию на коммерческие воздушные перевозки. Но суд встал на сторону инструктора. Оснований для запрета на полеты не нашел. Сегодня снова у правохранителей есть претензии к инструктору.