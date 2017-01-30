Девять военнослужащих попали под амнистию в Усть-Каменогорске

Напомним, что в конце прошлого года Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал Закон об амнистии, который стал актом гуманизма, проявления доброй воли и доверия государства по отношению к гражданам, оступившимся на жизненном пути.

Акт амнистии применяется на протяжении шести месяцев со дня его введения в действие. С того времени, как закон вступил в юридическую силу, судами освобождены от наказания девять военнослужащих Усть-Каменогорского гарнизона, отбывающие срок без лишения свободы и находящиеся под контролем службы пробации.

В числе первых, кто попал под амнистию, — военнослужащий по контракту, прапорщик Ю. Токарев. В прошлом году его приговорили к условному сроку наказания с применением пробационного контроля. Недавно на основании акта амнистии он освобожден от наказания, сообщил старший прокурор военной прокуратуры Усть-Каменогорского гарнизона Е. Турсунов.

Под амнистию попадают те, кто совершил правонарушения небольшой, средней степени, а также тяжкие, в отношении отдельной категории лиц — особо тяжкие преступления. Лица, осужденные за уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, подлежат освобождению от назначенного наказания. Те, кто отбывает срок за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, могут рассчитывать на сокращение срока наполовину или на одну пятую часть.

При этом Закон об амнистии не распространяется на тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, террористические и экстремистские акты, а также осужденные за пытки и те, кто нарушил закон в составе преступных групп.