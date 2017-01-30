Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Депрессия может провоцировать рак
Крупная украинская компания уходит из РФ из-за ужесточения закона
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Нюша поделилась пляжным фото
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Как России попасть на Евро-2020
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Локомотива» до «Ак Барса»
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Как защитить грудь от рака и других болезней
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
14События недели в фотографиях
9NASA показало посадку зонда на Титан
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
07:15 (мск), источник: Newtimes.kz

Девять военнослужащих попали под амнистию в Усть-Каменогорске

Больше месяца в Казахстане действует Закон об амнистии, подписанный накануне 25-летия Независимости республики. В числе первых осужденных, которые попали под нее, — девять военнослужащих Усть-Каменогорского гарнизона, передает Аltaynews.kz.

Источник: Newtimes.kz

Напомним, что в конце прошлого года Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал Закон об амнистии, который стал актом гуманизма, проявления доброй воли и доверия государства по отношению к гражданам, оступившимся на жизненном пути.

Акт амнистии применяется на протяжении шести месяцев со дня его введения в действие. С того времени, как закон вступил в юридическую силу, судами освобождены от наказания девять военнослужащих Усть-Каменогорского гарнизона, отбывающие срок без лишения свободы и находящиеся под контролем службы пробации.

В числе первых, кто попал под амнистию, — военнослужащий по контракту, прапорщик Ю. Токарев. В прошлом году его приговорили к условному сроку наказания с применением пробационного контроля. Недавно на основании акта амнистии он освобожден от наказания, сообщил старший прокурор военной прокуратуры Усть-Каменогорского гарнизона Е. Турсунов.

Под амнистию попадают те, кто совершил правонарушения небольшой, средней степени, а также тяжкие, в отношении отдельной категории лиц — особо тяжкие преступления. Лица, осужденные за уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, подлежат освобождению от назначенного наказания. Те, кто отбывает срок за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, могут рассчитывать на сокращение срока наполовину или на одну пятую часть.

При этом Закон об амнистии не распространяется на тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, террористические и экстремистские акты, а также осужденные за пытки и те, кто нарушил закон в составе преступных групп.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жительница Аркалыка наняла киллера для мужа за 70 тыс тенге
Трамп заявил о неверном толковании его иммиграционной политики
Великобритания направит боевой корабль в Черное море
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении РФ
Во Франции на праймериз социалистов победил Бенуа Амон
В России разработали лекарство от наркозависимости
Члены группы «Шалтай-Болтай» объявлены в международный розыск
В Канаде в результате стрельбы в мечети погибли пять человек
Спорт
Как России попасть на Евро-2020 Поясняем, как будет организован отбор на чемпионат Европы-2020
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь