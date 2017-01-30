Запись в первые классы в иркутских школах начнется с 1 февраля

В Иркутске с 1 февраля в школах начнется запись в первые классы. Как сообщает пресс-служба городской мэрии со ссылкой на начальника департамента образования Александра Костина, в связи с этим во всех образовательных учреждениях в среду с 16:00 до 19:00 пройдет День открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей.

В рамках Дня открытых дверей можно посетить занятия в кружках и секциях, получить индивидуальные консультации, повстречаться с завучами по начальной школе, учителями начальных классов, социальными педагогами, психологами школы, специалистами отдела общего образования, побывать в школьных музеях, познакомиться с работами учащихся начальной школы и другое.

Запись в первые классы в Иркутске пройдет без каких-либо нововведений. Так, с 1 февраля по 30 июня все дети, проживающие на территории, закрепленной за школой и имеющие иркутскую прописку, должны быть записаны в общеобразовательные учреждения. С 1 июля по 5 сентября на оставшиеся свободные места могут быть записаны все желающие, в том числе дети без местной прописки.

Отметим, что 1 сентября в Иркутске откроется новая школа № 69 в микрорайоне «Эволюция», а также блоки школ №№ 64 и 66. Прием детей в первый класс школы № 69 специалисты департамента образования проведут по адресу: улица Розы Люксембург, 174.