Запись в первые классы в иркутских школах начнется с 1 февраля
День открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей проведут в городе.
День открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей проведут в городе.
В Иркутске с 1 февраля в школах начнется запись в первые классы. Как сообщает
В рамках Дня открытых дверей можно посетить занятия в кружках и секциях, получить индивидуальные консультации, повстречаться с завучами по начальной школе, учителями начальных классов, социальными педагогами, психологами школы, специалистами отдела общего образования, побывать в школьных музеях, познакомиться с работами учащихся начальной школы и другое.
Запись в первые классы в Иркутске пройдет без
Отметим, что 1 сентября в Иркутске откроется новая школа № 69 в микрорайоне «Эволюция», а также блоки школ №№ 64 и 66. Прием детей в первый класс школы № 69 специалисты департамента образования проведут по адресу: улица Розы Люксембург, 174.