В январских квитанциях за электроэнергию у приморцев пропадет строчка ОДН

Владивосток, 30 января, PrimaMedia.

В январских счетах на оплату электроэнергии ПАО «ДЭК» за январь, которые жители Приморья получат в феврале, не будет строки «начисления за общедомовые нужды». Теперь данную оплату будут взимать управляющие компании в рамках норматива, утверждённого региональными регуляторами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

С 1 января 2017 года расходы на оплату электроэнергии, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включены в состав платы за техническое обслуживание дома.

Исключения составят потребители, проживающие в домах, где выбрана непосредственная форма управления домом или способ управления в многоквартирном доме не выбран (не реализован). Им ОДН будет предъявляться к плате ресурсоснабжающей организацией. Отметим, если на 1 января 2017 года за потребителем числился долг по ОДН, то сумма задолженности будет отражена в счетах на оплату электроэнергии в строке «недоплата».

По мнению законодателей, изменения, внесённые в Жилищный кодекс, будут способствовать наведению порядка в многоквартирных домах, станут стимулом для управляющих компаний активнее использовать энергосберегающие технологии и бороться с воровством энергоресурсов, а также повысят прозрачность при формировании платы за коммунальный ресурс, использованный на содержание общего имущества.