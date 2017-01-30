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07:03 (мск), источник: Om1.ru

Омичка съела конфету с полиэтиленом

Невкусную сладость девушка приобрела в супермаркете.

Неудачно закончилась попытка омички полакомиться конфетками. Как сообщила Юлия Казачева в паблике «Ревизорро Омск», ей попалась неаппетитная сладость — конфета с куском полиэтилена внутри. Девушка также приложила r сообщению фотографию, на которой во всей красе показана неаппетитная начинка.

Горожанка сообщила, что сладость она приобрела в супермаркете «Наш магазин», расположенный с Старом Кировске. Однако такого магазина в этом районе города нет. Возможно, речь идет о супермаркете «Холди дискаунтер». Впрочем, все претензии к магазину не обоснованы, ведь за качество и изготовление сладостей все же отвечает производитель. В данном случае им является сибирская кондитерская фабрика «Сладуница», продукты которой довольно популярны в Омске и многих других регионах.

Отметим, это уже далеко не первый случай, когда в сладостях этого изготовителя находят неприятное содержимое. Например, примерно такой же целлофан попался еще одной горожанке полтора месяца назад.

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