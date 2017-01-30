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06:22 (мск), источник: Губерния онлайн

«Вкусно, необычно»: хабаровчане попробовали «блокадный» хлеб

Акция прошла в минувшие выходные в трех торговых центрах краевой столицы.

Источник: Губерния онлайн

В воскресенье, 29 января, посетители хабаровских «Магазинов радости» выстроились в очередь за хлебом, приготовленным по «блокадному» рецепту — с опилками. К каждой буханке прилагалась карточка с исторической справкой и рецептом, сообщает портал «Губерния».

«Акция приурочена к 73-летию снятия блокады Ленинграда и направлена больше на молодежь, чтобы отдать дань памяти тем людям, которые погибли [в блокаду]. В течение 872 дней продолжалась блокада, и мы хотим, чтобы хабаровчане взяли этот символ памяти подвига лениградцев домой и могли попробовать», — заявили организаторы мероприятия.

Выслушав краткий рассказ организаторов о смысле акции, посетители начали разбирать пакеты со стенда и пробовать буханки на вкус.

«Хочу почувствовать, что чувствовали люди в Ленинграде, когда ели такой хлеб. [Хлеб] немножко сыроватый, тяжелый, но есть можно. Мне кажется, что вкусно, необычно. Не такой, как наш хлеб. Я попробовала, поняла, как они ели во время войны», — прокомментировала одна из посетительниц.

За хлебом с опилками некоторые люди приехали из других районов Хабаровского края.

«Я специально приехала из поселка Хор. Я учитель истории, как раз тема блокадного Ленинграда и Сталинградской битвы мне близка. Я взяла хлеб для школы — ученикам показать на уроке истории, своим коллегам, может быть, кому-то предложить в будущем, чтобы помнили. Сама кусочек попробую — жесткий, но в то время он был как благодать. Нормальный, хороший хлеб», — говорит жительница района имени Лазо Алла Самар.

По словам добровольцев, раздававших хлеб, хабаровский вариант несколько отличался от оригинала — в нем больше муки.

«Муки во времена блокады было минимальное количество, в этом хлебе муки более 50%, чтобы некоторые могли его попробовать. Здесь также есть отруби, жмых, опилки. Тогда было муки меньше», — рассказала девушка-волонтер из «Магазинов радости».

Акция «Блокадный хлеб» также прошла в торговых центрах «Большая медведица» и «Южный парк».

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