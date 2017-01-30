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06:27 (мск), источник: Om1.ru

В Омске можно будет увидеть парад планет

В небе выстроятся Венера, Марс, Уран, Нептун и Луна.

Февраль в Омске начнется с удивительного небесного явления. 1 февраля омичи смогут наблюдать малый парад планет.

Как сообщили в Омском планетарии, в одну линию выстроятся Венера, Марс, Уран и Нептун, а позже к ним присоединится Луна. По данным Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы, в этот день в регионе будет переменная облачность. Однако не все планеты можно будет увидеть невооруженным глазом.

Директор планетария Владимир Крупко сообщил, что 1 февраля в 18:30 состоится лекция «Все тайны Луны», на которой будет использован полнокупольный проектор.

Если погода в этот вечер будет благоволить, по окончанию лекции все желающие смогут понаблюдать в телескоп за Луной.

Стоимость лекции 200 рублей, записаться можно здесь.

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