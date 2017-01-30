Солнечно и до 13 градусов мороза будет в столичном регионе

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Солнечная и морозная погода ожидается в понедельник в Московском регионе. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

«Обойдется без осадков, местами не исключена гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 8 — минус 10 градусов, по области будет от 8 до 13 градусов мороза», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер южной четверти 5−10 м/с.