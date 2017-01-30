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06:51 (мск), источник: ТАСС

Солнечно и до 13 градусов мороза будет в столичном регионе

Как сообщают синоптики, осадков не предвидится, местами не исключена гололедица.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Солнечная и морозная погода ожидается в понедельник в Московском регионе. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

«Обойдется без осадков, местами не исключена гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 8 — минус 10 градусов, по области будет от 8 до 13 градусов мороза», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер южной четверти 5−10 м/с.

Москва, 30 января
-13°
Днем облачно
-10°
Ночью ясно

Предстоящей ночью при переменной облачности без осадков в Москве столбики термометров опустятся до 14−16, в центре города до 10 градусов ниже нуля, в Подмосковье будет до 12−17 градусов мороза, по области на востоке до 22 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег.

В Москве будет от 6 до 8 градусов мороза, по области — от минус 6 до минус 11 градусов. Ветер юго-западный 4−9 м/ с. На дорогах скользко.

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