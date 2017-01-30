Росприроднадзор Приангарья вышел на рейды против незаконных гонок на льду

Управление Росприроднадзора по Иркутской области проводит рейды по выявлению незаконных гоночных треков на льду. В ведомстве напомнили, что устраивать зимние гонки в заливах можно, но только при наличии разрешительных документов. Также организация треков приводит к загрязнению акватории заливов. До весны будут проверены заливы Якоби, Ершовский, Чертугеевский, Еловый, Курминский, Большой Калей, Курминский заливы Иркутского водохранилища, а также Дандир и Осинский заливы Братского водохранилища. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Росприроднадзора.

Особенное внимание уделяется местам систематического выезда на ледовую поверхность водного объекта.

Напомним, инспекторы ГИМС вновь дежурят на Иркуте, в районе Селиванихи, в черте Иркутска. Накануне нового года пожарные создали искусственную преграду из снега и залили ее водой, чтобы водители не выезжали на лед, пытаясь срезать путь. Сейчас снежный вал пересечен следами автомобильных шин — водителей не пугает перспектива потерять автомобиль. Снежные преграды возводятся регулярно, однако их разрушают водители.