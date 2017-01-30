Постепенное повышение температурного фона ожидается на этой неделе в Приморье
Днем во вторник начнется потепление.
Днем во вторник начнется потепление.
Сегодня, 30 января, в тыловой части циклона отмечается рост атмосферного давления. В крае облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
В среду, 1 февраля, через Приморье будут смещаться малоактивные фронтальные разделы, местами возможен небольшой снег. Ночью, при облачной погоде, температурный фон повысится до −12…−17°C, в горных районах до -27°C, на побережье до −7…−12°C. Днем на побережье усилится
В четверг на большей части края ожидается погода без осадков, небольшой снег возможен лишь в горных районах. На побережье сохранится порывистый ветер. Ночью еще будет морозно. В дневные часы потеплеет до 0…-5°C, на севере до −7…−12°C.
Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер
Завтра в краевом центре сохранится погода без осадков. Ветер
В первые дни февраля во Владивостоке ожидается погода без осадков при