Постепенное повышение температурного фона ожидается на этой неделе в Приморье

Сегодня, 30 января, в тыловой части циклона отмечается рост атмосферного давления. В крае облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха −9…−14°C, на побережье −3…−8°C.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, предстоящей ночью температура существенно не изменится. Днем во вторник начнется потепление: температурный фон составит −6…−11°C, местами на юге и побережье −4…+1°C. Осадки не ожидаются.

В среду, 1 февраля, через Приморье будут смещаться малоактивные фронтальные разделы, местами возможен небольшой снег. Ночью, при облачной погоде, температурный фон повысится до −12…−17°C, в горных районах до -27°C, на побережье до −7…−12°C. Днем на побережье усилится северо-западный ветер. Температура воздуха составит −8…−13°C, в прибрежных районах −2…−7°C.

В четверг на большей части края ожидается погода без осадков, небольшой снег возможен лишь в горных районах. На побережье сохранится порывистый ветер. Ночью еще будет морозно. В дневные часы потеплеет до 0…-5°C, на севере до −7…−12°C.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха −9…−11°C.

Завтра в краевом центре сохранится погода без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура ночью −13…−15°C, днем −6…−8°C.