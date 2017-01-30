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07:07 (мск), источник: АиФ Красноярск

Новогодние ёлки в Красноярске демонтируют раньше обычного

В прошлые годы ёлки начинали убирать только в начале марта.

Источник: РИА "Новости"

В этом году в Красноярске раньше обычного демонтируют новогодние ёлки. Так, если ранее символ года радовал горожан вплоть до начала марта, то теперь новогодних красавиц планируют убрать не раньше февраля. Кстати, ледовые городки будут работать, пока позволит погода.

Нововведения связаны с тем, что в прежние годы главная новогодняя ёлка на Театральной площади стояла до окончания Красноярского экономического форума, который завершался как раз в начале марта. Однако в этом году форум перенесли на апрель, поэтому необходимости в продолжительной работе новогодних городков нет.

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