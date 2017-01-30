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07:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Авторынок «Зеленый угол» во Владивостоке застроят школами, детсадами и больницами

В понедельник в столице Приморья состоятся публичные слушания по проекту комплексного развития территории.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 января, PrimaMedia.

Во Владивостоке пройдут публичные слушания по проекту планировки территории в районе «Зеленого угла». Документацию по планировке территории по заказу администрации города разработала проектная мастерская «Архибат» (ранее разрабатывала проект развития парка Минного городка). По плану, район ждет застройка многоквартирными домами высотой 9−24 и более этажей, объектами социально-культурного, коммунально-бытового назначения. Сохранение одного из самых крупных на Дальнем Востоке авторынков проект не предполагает, сообщает РИА PrimaMedia.

Речь идет об участке площадью 332 га в Ленинском районе, ограниченном с севера существующим сейчас авторынком (вся территория авторынка включительно), с запада улицей Нейбута и промышленной зоной ТЭЦ-2 и железной дорогой с юга. В центре территории находится площадка, на которой до недавнего времени находились совхозные теплицы. Сейчас эта площадка представляет собой идеальный район для застройки, окруженный сопками практически со всех сторон. Недостаток территории — это горы стекла, оставшиеся после демонтажа теплиц. А также отсутствие хороших дорог.

Впрочем, проект развития территории включает строительство инфраструктуры. И самый важный, пожалуй, момент — это планируемое строительство магистральной улицы общегородского значения, которая объединит район Баляева и трассу Седанка-Патрокл.

Проектировщики представили свое видение освоения территории, установив зоны размещения объектов капитального строительства, в частности, зоны малоэтажной, многоэтажной жилой застройки, зоны размещения детских садов, школ, больниц, скверов, парков, бульваров и так далее. Территорию планируют разделить на четыре района — «Северный», «Восточный», «Центральный» и район «Новый город». Планируемое количество жителей — 37,7 тысячи человек. Общая площадь жилой застройки по Генеральному плану ВГО — более 1 млн кв. км.

Авторынку «Зеленый угол» на плане места не осталось. Если сравнить приведенный чертеж планировки со спутниковой картой, видно, что на территории, занимаемой многочисленными автостоянками, предполагается строительство объектов дошкольного образования (светло-сиреневый), начального и среднего образования (фиолетовый), медицинских объектов (лиловый), многоэтажных жилых домов (оранжевый) и благоустройство территории (светло-зеленый).

Всего на территории микрорайона «Зеленый угол» соответствии с принятыми проектными решениями планируют построить дошкольные учреждения в сумме на 2560 мест, общеобразовательные школы в сумме на 3470 учеников.

Добавим, что строительство первых жилых домов на территории, выносимой на публичные слушания, уже началось. В декабре прошлого года на северной стороне площадки бывших теплиц компания «Восточный луч» начала строительство шестиподъездного девятиэтажного дома, на первом этаже которого разместятся магазины и прочие заведения. Рядом планируется строительство еще двух таких же домов. Работы продвигаются быстро, подрядчик планирует сдать первый дом уже в декабре 2017 года. Строится он в рамках программы «Жилье для российской семьи», по которой приморцы приобретают новые квартиры по стоимости 35 тысяч рублей за кв. метр. Заключить договор долевого строительства могут не только участники программы, стоимость кв. метра в таком случае составит порядка 48 тысяч рублей.

Вместо авторынка, кстати, проект развития территории предполагает строительство автопарковок местного обслуживания с встроенно-пристроенными объектами местного обслуживания населения. Например, придомовая крытая автопарковка, над которой будет располагаться детская площадка. Отметим, что таких объектов во Владивостоке еще не строилось. Но на «Зеленом углу» застройщики уже предлагают дольщикам бронировать на таких парковках места под личные авто. По информации PrimaMedia, стоить одно машиноместо будет порядка 500 тысяч рублей.

Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе «Зеленый угол» пройдут во Владивостоке 30 января с 16.00 до 17.00 в школе № 75, ул. Нерчинская, 32.

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