В Новосибирск идёт резкое потепление
Температура повысится до -5 градусов, но тепло продержится в городе только до выходных.
Температура повысится до -5 градусов, но тепло продержится в городе только до выходных.
В Новосибирск идёт резкое потепление, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным сервиса «Яндекс. Погода», днем в понедельник столбик термометра покажет -18°C, пасмурно.
В ночь на вторник температура составит -17 °C, днем -16 °C, облачно.
В ночь на среду столбик термометра покажет -8°C, днем -7°C, небольшой снег.
Ночью в четверг температура составит -9°C, днем -5°C, небольшой снег.
По прогнозу «Gismeteo», днем в понедельник столбик термометра покажет -18°C, ясно.
В ночь на вторник температура составит -21 °C, днем -18 °C, пасмурно.
В ночь на среду столбик термометра покажет -20°C, днем -12°C, пасмурно.
Ночью в четверг температура составит -11°C, днем -8°C, небольшой снег.