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07:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирск идёт резкое потепление

Температура повысится до -5 градусов, но тепло продержится в городе только до выходных.

В Новосибирск идёт резкое потепление, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным сервиса «Яндекс. Погода», днем в понедельник столбик термометра покажет -18°C, пасмурно.

В ночь на вторник температура составит -17 °C, днем -16 °C, облачно.

В ночь на среду столбик термометра покажет -8°C, днем -7°C, небольшой снег.

Ночью в четверг температура составит -9°C, днем -5°C, небольшой снег.

По прогнозу «Gismeteo», днем в понедельник столбик термометра покажет -18°C, ясно.

В ночь на вторник температура составит -21 °C, днем -18 °C, пасмурно.

В ночь на среду столбик термометра покажет -20°C, днем -12°C, пасмурно.

Ночью в четверг температура составит -11°C, днем -8°C, небольшой снег.

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