Благодаря облакам ночи в Омске станут теплее

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы опубликовало уточнённый прогноз погоды на три первых дня начавшейся рабочей недели.

Ночи по-прежнему будут морозными. Самая холодная — сегодня, 30 января. Температура воздуха опустится до −24…−29°. Завтра и послезавтра ночами ожидается −20…−25°. Однако есть и хорошая новость: при натекании облачности сегодняшней ночью температура повысится до −15…−20°, завтра и послезавтра — до -15°. Облака образуют своего рода экран, который препятствует охлаждению земли.

Сегодня днём в южной половине Омской области ожидается −14…−19°, а по северу — до -9°. В этот понедельник жителям северных районов повезло: у них будет теплее, чем на юге, хотя обычно бывает наоборот.

Во вторник, 31 января, днём прогнозируется −12…−17°, местами до -7°. В среду, 1 февраля, днём будет −10…−15°.

В эти дни местами будет идти небольшой снег, ожидается слабая изморозь.