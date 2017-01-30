Благодаря облакам ночи в Омске станут теплее
А ещё сегодня днём на юге Омской области морозы будут сильнее, чем на севере.
А ещё сегодня днём на юге Омской области морозы будут сильнее, чем на севере.
Ночи
Сегодня днём в южной половине Омской области ожидается −14…−19°, а по северу — до -9°. В этот понедельник жителям северных районов повезло: у них будет теплее, чем на юге, хотя обычно бывает наоборот.
Во вторник, 31 января, днём прогнозируется −12…−17°, местами до -7°. В среду, 1 февраля, днём будет −10…−15°.
В эти дни местами будет идти небольшой снег, ожидается слабая изморозь.