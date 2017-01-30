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07:33 (мск), источник: СуперОмск

С февраля в омских колониях запретили свидания с заключенными

Как сообщает официальный сайт омского УФСИН, с 3 февраля в исправительных учреждениях региона запрещаются длительные и краткосрочные свидания.

Причиной этому стало распространение гриппа и простудных заболеваний.

«Просим родственников осужденных, планирующих провести длительное или краткосрочное свидание учесть данную информацию. Ограничительные мероприятия будут отменены после спада заболеваемости в регионе», — отмечает УФСИН.

В ведомстве подчеркнули, что среди спецконтингента в местах лишения свободы больных опасными штаммами вируса гриппа не выявлено. Все учреждения обеспечены необходимыми лекарствами.

Напомним, ранее с 26 января на карантин были закрыты все школы Омска и 15 районов области.

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