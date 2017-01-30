С февраля в омских колониях запретили свидания с заключенными

Причиной этому стало распространение гриппа и простудных заболеваний.

«Просим родственников осужденных, планирующих провести длительное или краткосрочное свидание учесть данную информацию. Ограничительные мероприятия будут отменены после спада заболеваемости в регионе», — отмечает УФСИН.

В ведомстве подчеркнули, что среди спецконтингента в местах лишения свободы больных опасными штаммами вируса гриппа не выявлено. Все учреждения обеспечены необходимыми лекарствами.

Напомним, ранее с 26 января на карантин были закрыты все школы Омска и 15 районов области.