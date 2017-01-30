В парке «Зарядье» обнаружен старинный английский медальон XVI века с розой Тюдоров

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Московские археологи нашли английский медальон XVI века. Открытие было сделано во время археологических работ в южной части парка «Зарядье». Медальон выполнен из сплава свинца и олова, а его диаметр составляет около пяти сантиметров. Старинное изделие украшает эмблема — Роза Тюдоров, геральдический символ королевской династии Англии. В период правления Тюдоров, с 1485 по 1603 год, эмблему в виде сдвоенных красной и белой роз (символ примирения двух враждовавших королевских династий — Ланкастеров и Йорков. — Прим. mos.ru) наносили на монеты, головные уборы, медальоны и даже на игральные фишки.

«Изображение розы Тюдоров — основной маркер медальонов, изготавливавшихся в Англии с 1509 по 1603 год, в периоды правления короля Генриха VIII и его дочери королевы Елизаветы I. Вероятнее всего, четыре столетия назад он использовался в качестве нашивки на одежду — по краям изделия есть четыре небольших отверстия», — рассказал генеральный директор Столичного археологического бюро Константин Воронин.

В ходе археологических исследований специалисты также прочитали выгравированную на медальоне надпись. Она звучит так: Dieu et mon droit, что в переводе с французского означает «Бог и моё право». Рядом с девизом указана дата — 1590 год. Выгравированная на медальоне фраза уже 700 лет является официальным девизом английской монархии. Она говорит о божественном происхождении права монарха на корону. А на французском девиз написан потому, что этот язык долгое время был популярен у английской аристократии: всё общение и вся переписка велись именно на нём. Артефакт будет передан в Музей Москвы.

«Возможно, эта интересная археологическая находка связана с деятельностью Старого Английского Двора, здание которого располагается на Варварке. Он существовал в Зарядье в XVI веке. В 1556 годы царь Иван Васильевич предоставил англичанам право беспошлинной торговли и таможенные льготы», — сообщил главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.