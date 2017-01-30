В Новокузнецке ищут записи видеорегистраторов с пропавшей школьницей

Полиция Новокузнецка разыскивает водителей, у которых могут быть записи с видеорегистраторов с пропавшей девочкой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в Новокузнецке продолжаются поиски без вести пропавшей Виктории Реймер, которая вышла из дома вечером 26 января, чтобы отправиться в гости к сестре. Она должна была доехать на автобусе до остановки «Абашево», но по пути пропала. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, по факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции обращаются к водителям, имеющим на автомобилях видеорегистраторы и следовавшим 26 января текущего года в период времени с 19:00 до 20:00 по улице Автодорожной города Новокузнецка, с просьбой сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» управления МВД России по г. Новокузнецку по телефонам 8-(3843)-31−15−15 и 8-(3843)-31−02−15. Видеорегистраторами могла быть зафиксирована пропавшая девочка.