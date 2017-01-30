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07:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Опубликована схема движения на время ремонта Коммунального моста

Часть моста закроют для проезда автомобилистов.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Активисты ФАР опубликовали схему движения в Красноярске на время ремонта Коммунального моста. Реконструкция объекта начнется в апреле.

Как сообщил лидер организации Егор Фролов, в сторону левого берега Енисея над Абаканской протокой до о. Отдыха будет разрешено движение только для общественного транспорта и спецслужб. Проезд над основным руслом реки останется доступным для всех горожан.

Согласно приведенным данным, в утренние и вечерние часы «пик» через Коммунальный мост летом проезжает порядка 3000 автомобилей, а зимой — до 5000 машин в час. Чтобы перераспределить нагрузку, рекомендовано утренний поток отправить через Октябрьский мост, а вечерний — через 4 мост.

При этом Фролов отметил, что ул. Партизана Железняка в утреннее время может полностью остановиться из-за «пиковой» нагрузки. Для решения этой проблемы активист предложил запретить несколько левых поворотов в районе здания администрации Советского района.

Проверка работы схемы начнется 1 февраля. Если в ходе испытаний выяснится, что ул. Партизана Железняка сможет справиться с повышенными нагрузками, то схему утвердят.

По словам Фролова, в центре Красноярска основные потоки пойдут по ул. Дубровинского и ул. Ленина. Чтобы не допустить серьезных заторов, рекомендовано дополнительно установить 4 светофора. В районе перекрестка Дубровинского — Декабристов расширят проезжую часть, для чего срежут метровый пласт газона. В схеме предусмотрен вариант, при котором машины пустят по верхнему ярусу набережной от Дворца бракосочетаний до моста.

Также активист добавил, что одновременно с реконструкцией Коммунального моста начнется ремонт на пр. Красноярский рабочий (от Предмостной площади до ул. Затонской). В этом районе автомобили смогут проезжать только по одной полосе в каждом направлении. В июле стартует ремонт на ул. Вавилова и ул. Семафорной.

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