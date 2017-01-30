Быстрее, выше, сильнее: горожане впервые официально сдают нормы ГТО во Владивостоке
Одними из первых испытать себя и получить заветный значок попробовали сотрудники полиции.
Одними из первых испытать себя и получить заветный значок попробовали сотрудники полиции.
Владивосток, 30 января, PrimaMedia.
Жители Владивостока сегодня, 30 января, впервые официально попытались выполнить нормы ГТО во Владивостоке. Всего в Городской Центр всероссийского
Чтобы выполнить нормативы ВФСК ГТО, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru или скачав в AppStore и Google Play официальное мобильное приложение комплекса ГТО.
Официальное мобильное приложение комплекса ГТО позволит зайти в личный кабинет участника, узнать свой уникальный идентификационный номер, оперативно получать информацию о выполненных нормативах испытаний (тестов), присвоенных знаках отличия и удостоверений к ним.