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07:30 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Быстрее, выше, сильнее: горожане впервые официально сдают нормы ГТО во Владивостоке

Одними из первых испытать себя и получить заветный значок попробовали сотрудники полиции.

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26
фотографий
26
фотографий

Владивосток, 30 января, PrimaMedia.

Жители Владивостока сегодня, 30 января, впервые официально попытались выполнить нормы ГТО во Владивостоке. Всего в Городской Центр всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» пришли порядка 100 человек, из которых 40 являются сотрудниками полиции, сообщает ИА PrimaMedia.

Чтобы выполнить нормативы ВФСК ГТО, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru или скачав в AppStore и Google Play официальное мобильное приложение комплекса ГТО.

Официальное мобильное приложение комплекса ГТО позволит зайти в личный кабинет участника, узнать свой уникальный идентификационный номер, оперативно получать информацию о выполненных нормативах испытаний (тестов), присвоенных знаках отличия и удостоверений к ним.

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