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07:32 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

К выходным дням в Свердловскую область вернется морозная погода

Столбик термометра в начале февраля приблизится к 20-ти градусной отметке.

Морозы вернутся в Свердловскую область в начале февраля, сообщили 30 января «АиФ-Урал» в Уралгидромете.

Столбик термометра будет показывать к выходным в Екатеринбурге 18−20 градусов ниже ноля. В некоторых районах Свердловской области будет еще холоднее.

Обещают к выходным синоптики и снег, правда, не очень сильный. Это связано с подходом к региону очередного циклона.

Что касается последних дней января, то уральцев ждут комфортные 8−10 градусов ниже ноля.

Добавим, что в ближайшее дни на территории Свердловской области ожидается смог, который возникнет из-за неблагоприятных метеорологических условий.

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