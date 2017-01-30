К выходным дням в Свердловскую область вернется морозная погода
Столбик термометра в начале февраля приблизится к 20-ти градусной отметке.
Столбик термометра в начале февраля приблизится к 20-ти градусной отметке.
Морозы вернутся в Свердловскую область в начале февраля, сообщили 30 января «АиФ-Урал» в Уралгидромете.
Столбик термометра будет показывать к выходным в Екатеринбурге 18−20 градусов ниже ноля. В некоторых районах Свердловской области будет еще холоднее.
Обещают к выходным синоптики и снег, правда, не очень сильный. Это связано с подходом к региону очередного циклона.
Что касается последних дней января, то уральцев ждут комфортные 8−10 градусов ниже ноля.
Добавим, что в ближайшее дни на территории Свердловской области ожидается смог, который возникнет