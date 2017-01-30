К выходным дням в Свердловскую область вернется морозная погода

Морозы вернутся в Свердловскую область в начале февраля, сообщили 30 января «АиФ-Урал» в Уралгидромете.

Столбик термометра будет показывать к выходным в Екатеринбурге 18−20 градусов ниже ноля. В некоторых районах Свердловской области будет еще холоднее.

Обещают к выходным синоптики и снег, правда, не очень сильный. Это связано с подходом к региону очередного циклона.

Что касается последних дней января, то уральцев ждут комфортные 8−10 градусов ниже ноля.