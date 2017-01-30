В Омске скорая не смогла проехать к подъезду больного из-за неправильной парковки машин — ФОТО

О ситуации рассказал В паблике «Аварийный Омск» один из водителей скорой Антон Дерожинский, приехавший по вызову ул. Дианова, 3/2. Двор, в который вызвали «неотложку», тупиковый, всю проезжую часть заняли легковушки, так что возможность проезда осталась только по тротуару. Однако ехать по столь узкому пространству пешеходной зоны медики не рискнули, в итоге к нужному подъезду отправились пешком. При этом рядом с указанным домом имелась организованная парковка, но жильцы предпочли побросать свои автомобили рядом с подъездами.

Дворы жилых кварталов Омска забиты легковыми машинами, причем водители паркуют свои авто на проезжей части и тротуарах даже там, где имеются просторные парковки. В итоге машины полиции, пожарной охраны и скорой помощи часто не могут проехать к нужным участкам.

Антон Дерожинский, врач скорой помощи из Омска:

— Во дворах сейчас очень тяжело пробраться, особенно по ночам. У кого на сколько ума хватит, тот так и ставит (автомобили)… В этом случае носилки не понадобились, но бывает приходится (с ними идти).

Как отметил водитель, вызов был не экстренным, поэтому медики успели к больному вовремя. Но, если бы счет шел на минуты, то пешая прогулка по забитому транспортом двору могла стоить пациенту жизни. При этом водитель отметил, что в последнее время в Омске участились случаи вызова скорой помощи по незначительным случаям из-за легких недомоганий, зубной боли или температуры в 37 градусов.

Под сообщением развернулась бурная дискуссия. Как ни странно, не все пользователи поняли и поддержали водителя скорой, на что он резонно ответил, что когда люди сами становятся пациентами и им требуется экстренная помощь врача, то они смотрят на ситуацию совсем по-другому.

Антон Дерожинский: