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07:40 (мск), источник: Newslab.ru

Скончалась основоположница красноярской кардиологии

На 95-м году жизни скончалась Софья Грохотова — основоположница кардиологической службы в Красноярском крае.

На 95-м году жизни скончалась Софья Грохотова — основоположница кардиологической службы в Красноярском крае.

«Вся ее долгая жизнь напоминала монашеское служение: только медицина, только больница, только кардиология», — отметили в пресс-службе КККБ. Софья Грохотова родилась в 1922 году в семье врача. С 1936 года семья жила в Красноярске. В 1944 году Грохотова с отличием окончила Красноярский медицинский институт и начала работу в краевой клинической больнице.

В 1962 году Софья Грохотова создала первое специализированное кардиологическое отделение больницы и заведовала им на протяжении 24 лет. При ее непосредственном участии в отделении была открыта палата интенсивной терапии для лечения самых тяжелых больных. Она же основала курсы специализации и повышения квалификации для врачей края на базе кардиологического отделения краевой больницы. В 1967 году Грохотова возглавила краевое общество кардиологов.

Софья Грохотова была кандидатом медицинских наук, имела звание заслуженного врача РСФСР.

Прощание с Софьей Грохотовой состоится 1 февраля с 11:00 до 12:00 в Храме святителя Луки по ул. Партизана Железняка, 1.

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