Сотрудники МЧС очистили крышу хабаровского храма от снега

Прибегнуть к помощи спасателей пришлось, потому что из-за особого устройства кровли снег не скатывается с нее. Прихожане храма отмечают, что в критическом случае скопление снега может привести к продавливанию крыши и ее обрушению.
О проблеме начальнику ФГКУ «Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» Георгию Иорданову рассказал настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы иерей Владимир Белогубов.
Бойцы поисково-спасательного отряда не только провели необходимые работы, но и установили на место баннер с надписью «Русь святая, храни веру православную!». Ранее конструкция была демонтирована во время косметического ремонта фасада храма, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.