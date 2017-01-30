Сотрудники МЧС очистили крышу хабаровского храма от снега

Прибегнуть к помощи спасателей пришлось, потому что из-за особого устройства кровли снег не скатывается с нее. Прихожане храма отмечают, что в критическом случае скопление снега может привести к продавливанию крыши и ее обрушению.

О проблеме начальнику ФГКУ «Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» Георгию Иорданову рассказал настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы иерей Владимир Белогубов.