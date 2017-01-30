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07:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Сотрудники МЧС очистили крышу хабаровского храма от снега

Сотрудники МЧС очистили крышу Покровского храма от скопившегося снега.

Прибегнуть к помощи спасателей пришлось, потому что из-за особого устройства кровли снег не скатывается с нее. Прихожане храма отмечают, что в критическом случае скопление снега может привести к продавливанию крыши и ее обрушению.

О проблеме начальнику ФГКУ «Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» Георгию Иорданову рассказал настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы иерей Владимир Белогубов.

Бойцы поисково-спасательного отряда не только провели необходимые работы, но и установили на место баннер с надписью «Русь святая, храни веру православную!». Ранее конструкция была демонтирована во время косметического ремонта фасада храма, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

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