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07:45 (мск), источник: ДЕЙТА

Японский «Еруслан» под флагом Камбоджи никак не утонет в водах Приморья

Вот уже более двух лет стоит на мертвом якоре в Амурском заливе брошенное всеми судно, сообщает ИА «Дейта».

Как рассказал матрос «Еруслана» Дмитрий Евсеев, в апреле 2015 года он устроился на вышеназванное транспортное судно на работу, участвовал в нескольких рейсах в Японию за автомашинами, не получив за два месяца работы ни копейки. Затем судно, экипаж которого объявил забастовку в порту Ниигата Японии, было арестовано местными властями. Выкупил «Еруслана» — кстати, бывший военный транспорт Тихоокеанского флота 1967 года постройки, плававший под флагом Камбоджи с портом приписки где-то в ЮВА, владелец и оператор: Claner Shipping Ltd., Hong Kong, China — у японцев некто Владислав Михчило, клятвенно обещавший выплатить зарплату экипажу.

Однако ничего никому заплачено не было, а летом 2015 года экипаж элементарно разбежался с дышащего на ладан судна от бескормицы и в поисках работы. На заякоренном в Амурском заливе «Еруслане» осталась лишь дежурная смена из шести членов экипажа, однако через полгода с судна сбежали пятеро.

А в апреле 2016 года иностранное судно «Еруслан» снова было арестовано — теперь во Владивостоке опять-таки из-за долгов по заработной плате. Арест наложили судебные приставы. Владелец иностранной компании, зарегистрированной в Гонконге, не выплатил членам экипажа заработную плату, задолженность по которой перед ушедшим с судна экипажем на тот момент составила более 200 тысяч долларов США и почти 300 тысяч рублей, скрупулезно подсчитали в управление ФССП России по Приморскому краю.

В межрайонном отделе по особым исполнительным производствам УФССП России по Приморскому краю на исполнении находится 20 исполнительных производств о взыскании с должника задолженности по выплате денежных средств морякам на общую сумму 200,6 тысяч долларов США и 298,7 тысяч рублей.

Постановления о возбуждении исполнительных производств были направлены в посольство Китайской Народной республики в России. Кроме этого судебный пристав, установив, что должнику принадлежит судно Yeruslan, наложил на него арест. Арестованное имущество было оставлено на якоре и на ответственное хранение капитану судна.

Прошло еще полгода. «Еруслан» брошен всеми, хозяев или того же Михчилонайти не могут, и судно по информации ИА «Дейта» находится под присмотром капитана морского порта Владивосток.

Как сообщил в интервью «ИА «Дейта» инспектор Международной Федерации транспортных рабочих (МФТ, ITF) во Владивостоке Петр Осичанский, «Еруслана» нужно продавать на металлолом, пока он еще держится на плаву.

 — Продавать за любые деньги, чтобы выплатить экипажу долги по зарплате, тем паче, что продавать в структуре государства есть кому и есть куда — и Китай, и Индия примут наш металл с удовольствием.

Фото: Николай Смирнов.

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