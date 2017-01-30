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07:57 (мск), источник: СуперОмск

Судья по «делу Любочки» уходит в отставку

Квалификационная коллегия судей Омской области сообщила итоги последнего заседания, состоявшегося 27 января.

В частности, были удовлетворены прошения об отставке от двух опытнейших судей областного арбитражного суда — Любови Крещановской и Елены Погосткиной.

Обе они работают в арбитраже с момента его появления в 1992 году и назначены еще Верховным Советом РФ. Помимо этого, 64-летняя Крещановская с 1982 года являлась госарбитром Госарбитража при Омском облисполкоме. В марте 2002 года награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Пожалуй, наиболее громким из тех дел, которые в последнее время вела Крещановская, стал процесс по иску предпринимателя Романа Рудакова о защите авторских прав на изображения скульптур «Степаныча» и «Любочки». Судебные заседания по ним неизменно проходят при большом скоплении прессы. Рудаков, выкупивший права у создателей композиций Игоря Вахитова и Сергея Норышева, потребовал 5,2 млн рублей от издательства «Омский ракурс», которое выпустило альбом со снимками скульптур фотографа Владимира Кудринского.

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