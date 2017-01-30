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07:44 (мск), источник: РИА Новости

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала француженка

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 24-летняя француженка Ирис Миттенар, которая учится на стоматолога-хирурга. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Источник: Reuters

Второе место и звание первой вице-мисс Вселенной завоевала представительница Гаити Ракель Пелисье. Второй вице-мисс стала колумбийка Андреа Товар.

Как сообщает агентство Франс Пресс, во время финальной части конкурса, посвященной ответам на вопросы, участницы подняли политические темы.
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В частности, победительница затронула вопрос миграционного кризиса, представительницы Колумбии и Кении высказали свои мнения о президенте США Дональде Трампе и бывшем кандидате на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В этом году конкурс проходил в столице Филиппин Маниле, которая уже в третий раз принимает у себя мероприятие. За звание самой красивой девушки боролись представительницы 85 стран мира.

«Мисс Вселенная» считается самым престижных конкурсом красоты на планете. В 2002 году победительницей стала россиянка Оксана Фёдорова, однако она потеряла титул после того, как не смогла выполнить все связанные с ним обязанности.

В 2005 году звание «Мисс Вселенная» завоевала уроженка Туапсе Наталья Глебова, которая представляла Канаду.

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