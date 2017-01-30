Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала француженка

Как сообщает агентство Франс Пресс, во время финальной части конкурса, посвященной ответам на вопросы, участницы подняли политические темы.

В частности, победительница затронула вопрос миграционного кризиса, представительницы Колумбии и Кении высказали свои мнения о президенте США Дональде Трампе и бывшем кандидате на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В этом году конкурс проходил в столице Филиппин Маниле, которая уже в третий раз принимает у себя мероприятие. За звание самой красивой девушки боролись представительницы 85 стран мира.

«Мисс Вселенная» считается самым престижных конкурсом красоты на планете. В 2002 году победительницей стала россиянка Оксана Фёдорова, однако она потеряла титул после того, как не смогла выполнить все связанные с ним обязанности.

В 2005 году звание «Мисс Вселенная» завоевала уроженка Туапсе Наталья Глебова, которая представляла Канаду.