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13:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Блогер поставила мужчин в тупик предложением угадать предмет из ее косметички

Блогер Селена Файе (Selena Faye) опубликовала в Twitter фотографию розового предмета из женской косметички и предложила подписчицам показать своим парням, чтобы те угадали, для чего он предназначен.

Далеко не все мужчины угадали, что это такое. Наиболее оригинальными вариантами девушки поделились в микроблогах.

Среди вариантов ответов, которые предлагали мужчины — игрушечное яйцо, ластик. клоунский нос и сахарная вата.

«Я даже не знаю. Это какая-то штука для груди?» — предположил один из участников опроса.

Однако некоторые все же смогли угадать, что ни снимке — спонж для нанесения макияжа, кое-кто даже смог назвать его марку.

Твит Файе получил вирусную популярность. Он набрал больше 17 тысяч лайков и больше 7,7 тысячи ретвитов. Один из почитателей блога Файе мужского пола отметил, что это лучший твит Файе.

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