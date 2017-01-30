Блогер поставила мужчин в тупик предложением угадать предмет из ее косметички

Далеко не все мужчины угадали, что это такое. Наиболее оригинальными вариантами девушки поделились в микроблогах.

«Я даже не знаю. Это какая-то штука для груди?» — предположил один из участников опроса.

Однако некоторые все же смогли угадать, что ни снимке — спонж для нанесения макияжа, кое-кто даже смог назвать его марку.

Твит Файе получил вирусную популярность. Он набрал больше 17 тысяч лайков и больше 7,7 тысячи ретвитов. Один из почитателей блога Файе мужского пола отметил, что это лучший твит Файе.