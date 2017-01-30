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08:08 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске смог продлен до вечера понедельника

В Челябинске неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности продлены до вечера 30 января.

Источник: РИА "Новости"

НМУ в Челябинске продлились все прошедшие выходные. Жители города с утра субботы жаловались на смог и неприятный запах.

«С 12 дня субботы ветер был южный, об этом свидетельствует наш гидрометцентр. Уже тогда начали поступать обращения из посёлков, вечером с Ленинского района. Далее, часов с 9 был полный штиль, который продержался до 3 ночи. С 3х ночи ветер, поменялся на северный и подуло уже с предприятий. Но город уже был накрыт гарью», — отметил член экологического совета при Губернаторе Челябинской области, директор экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

Оставить жалобу на качество атмосферного воздуха можно по телефонам экологической приёмной 8−800−500−41−91.

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