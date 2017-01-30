Алматинские полицейские удивили новой формой на Универсиаде

К тому же сотрудников будто бы специально выбирали молодых, симпатичных, высоких, с приветливыми лицами.

Полисменов можно принять за волонтеров из-за непривычной цветастой формы. На белых куртках — символика Универсиады и много разноцветных надписей. Вместо ушанок полицейские надели модные кепки.

На Универсиаде-2017 в Алматы у всех участников разноцветная униформа, каждый цвет означает род занятий. Полицейским достался белый цвет — символ добродетели.

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Корреспондент портала Nur.kz поинтересовался у сотрудников полиции, как им работается в новой форме.

Капитан полиции Мадина Утебаева рассказала, что ей и ее коллегам очень нравится их новый имидж.

«В форме белого цвета люди воспринимают нас дружелюбнее, чем в повседневной серой. К тому же яркие цвета форменных курток поднимают настроение и удваивают желание работать. Зрители и алматинцы не узнают в нас полицейских и вначале принимают нас за участников соревнований, или организаторов универсиады. Самим полицейским очень нравится новая форма, особенно девушкам», — поделилась впечатлением сотрудница ДВД.

Новый имидж полиции нравится взрослым и особенно детям.

«Для работы на универсиаде руководство не выбирало специально сотрудников с приятной внешностью, единственным критерием отбора был высокий рост. Но нам приятно, что вы считаете нас внушающими доверие», — добавил старший лейтенант полиции УИП МПС УВД Алмалинского района Асхат Сызбаев.

К организации безопасности на Универсиаде также привлекли курсантов полицейских школ. Но их невозможно отличить по внешнему виду от действительных сотрудников полиции, настолько все они молодые.