Вестибюль станции метро «Петровско-Разумовская» закрыли на ремонт

Старый вестибюль станции метро «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий закрыт на реконструкцию с понедельника, 30 января, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Там обновят покрытие на полу и стенах помещения, установят современные турникеты и благоустроят кассовую зону. Рабочие также смонтируют новую кровлю на здании вестибюля.

Пассажиры смогут пользоваться станцией во время реконструкции, ее новые вестибюли продолжат работу. Войти и выйти можно будет через новый зал «Петровско-Разумовской», а попасть в старый зал станции — через переход в центре платформы.

Пассажиров просят заранее планировать свои поездки с учетом изменений в режиме работы станции.