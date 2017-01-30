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11:10 (мск), источник: m24.ru

Вестибюль станции метро «Петровско-Разумовская» закрыли на ремонт

Пассажиров просят заранее планировать свои поездки с учетом изменений в режиме работы станции.

Источник: Агентство «Москва»

Старый вестибюль станции метро «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий закрыт на реконструкцию с понедельника, 30 января, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Там обновят покрытие на полу и стенах помещения, установят современные турникеты и благоустроят кассовую зону. Рабочие также смонтируют новую кровлю на здании вестибюля.

Пассажиры смогут пользоваться станцией во время реконструкции, ее новые вестибюли продолжат работу. Войти и выйти можно будет через новый зал «Петровско-Разумовской», а попасть в старый зал станции — через переход в центре платформы.

Пассажиров просят заранее планировать свои поездки с учетом изменений в режиме работы станции.

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