Вестибюль станции метро «Петровско-Разумовская» закрыли на ремонт
Пассажиров просят заранее планировать свои поездки с учетом изменений в режиме работы станции.
Пассажиров просят заранее планировать свои поездки с учетом изменений в режиме работы станции.
Старый вестибюль станции метро «Петровско-Разумовская»
Там обновят покрытие на полу и стенах помещения, установят современные турникеты и благоустроят кассовую зону. Рабочие также смонтируют новую кровлю на здании вестибюля.
Пассажиры смогут пользоваться станцией во время реконструкции, ее новые вестибюли продолжат работу. Войти и выйти можно будет через новый зал «Петровско-Разумовской», а попасть в старый зал станции — через переход в центре платформы.
Пассажиров просят заранее планировать свои поездки с учетом изменений в режиме работы станции.