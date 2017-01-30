Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Трамп заявил, что Европа сделала "ужасную ошибку"
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Сборная дивизиона Метрополитен с Овечкиным выиграла Матч звезд
«Реал» оторвался от «Севильи» и «Барселоны» на 4 очка
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
«Чужие» в теле человека: митохондрии и еще кое-что
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение
Инспектор ГИБДД спас женщину из тонущей машины
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
08:49 (мск), источник: ИА Башинформ

«РГС-Медицина» в Башкортостане: Диспансеризация — лучший способ профилактики заболеваний

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ"/. В Башкортостане в текущем году будет проводиться диспансеризация для застрахованных лиц, достигших следующего возраста (полных лет): 21, 24, 27,30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, направленный на углубленное обследование состояния здоровья граждан, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования.

Инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, а также ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, проходят профилактический осмотр ежегодно вне зависимости от возраста.

Основная цель диспансеризации — раннее выявление заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения России, а также основных факторов риска их развития.

Диспансеризация проводится бесплатно при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования и паспорта в поликлинике к которой застрахованное лицо прикреплено для получения первичной медико-санитарной помощи.

ООО «РГС-Медицина» обращает особое внимание: в течение 2017 года информация о месте и дате проведения диспансеризации будет доводиться до сведения застрахованных лиц в индивидуальном порядке через смс-уведомления, телефонные обзвоны, почтовые рассылки и иные способы информирования с использованием контактной информации, указанной застрахованными лицам при получении полиса ОМС в заявлении о выборе (замене) СМО.

Индивидуальное информирование будет проводиться в определенной очередности после согласования с медицинскими организациями списков застрахованных лиц, подлежащих приглашению на диспансеризацию в соответствии с планами проведения диспансеризации и иных профилактических мероприятий в медицинских организациях.

По вопросам, связанным с диспансеризацией, застрахованные лица могут получить подробную информацию по телефону контакт-центра филиала ООО «РГС-Медицина» в Республике Башкортостан — 8−800−77−58−590 (звонок бесплатный).

— Центральный офис ООО «Росгосстрах-Медицина» — «Росгосстрах-Башкортостан-Медицина» — Уфа, ул. Менделеева, д.128/1 (пн-пт: 08:30—17:30 сб: 10:00—16:00 вс: выходной, +7 (347) 222−84−94);.

— Дополнительные офисы — Уфа, ул. Юрия Гагарина, д.6 — (пн-пт: 09:00—18:30 сб-вс: выходной, +7 (347) 241−25−17); проспект Октября, д. 56, каб.43 (пн-пт: 09:00—18:30 сб-вс: выходной, +7 (347) 237−95−92); ул. Правды, д. 20 (пн-пт: 08:30—18:00 сб-вс: выходной, +7 (347) 227−03−54).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп заявил о неверном толковании его иммиграционной политики
Великобритания направит боевой корабль в Черное море
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении РФ
Во Франции на праймериз социалистов победил Бенуа Амон
Канадские власти назвали атаку на мечеть терактом
Члены группы «Шалтай-Болтай» объявлены в международный розыск
В России разработали лекарство от наркозависимости
Спорт
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме
Авто
Первые рисунки нового «Гольфа» Volkswagen Golf нового — уже восьмого — поколения появится через пару лет
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Как хранить вещи в малогабаритной квартире?
Россияне отказались от частного строительства
В Петербурге стало на 2,7 тысячи дольщиков больше
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь