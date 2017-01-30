Беларусь прощается с Александром Тихановичем

МИНСК, 30 янв — Sputnik. В храме Александра Невского (церковь на мемориальном Военном кладбище в центре Минска) проходит заупокойная литургия по умершему Народному артисту Беларуси Александру Тихановичу, после нее состоится отпевание.

В храме Александра Невского проходит заупокойная литургия по умершему Народному Артисту Беларуси Александру Тихановичу.

Как сообщает корреспондент Sputnik, проститься с Александром Тихановичем, несмотря на раннее утро в мемориальную церковь Александра Невского пришли не только родственники, но и друзья, коллеги по цеху, простые минчане.

В 11:00 состоится гражданская панихида в Белгосфилармонии, а похороны Народного артиста пройдут в 14:00 на Московском кладбище.