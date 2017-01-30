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10:14 (мск), источник: НИА Самара

11 февраля в Самарской области состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России» — 2017

Участие в соревнованиях бесплатное.

11 февраля на территории более 70 субъектов РФ пройдет XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В Самарской области соревнования состоятся в различных городах и муниципальных образованиях. Центральный региональный старт «Лыжни России» будет дан в столице губернии на трассах учебно-спортивного центра «Чайка».

«Лыжня России» проводится с 1982 года с целью развития лыжного спорта и пропаганды здорового образа жизни. В мероприятии принимают участие любители лыжных гонок разных возрастов и уровня подготовки: профессионалы, ветераны спорта, учащиеся спортивных школ, всего порядка 1,5 млн. человек. В 2016 году в Самарской области на старт «Лыжни России» вышли более 18 тыс. человек.

Центральная гонка «Лыжни России» — 2017 в Самарской области традиционно пройдет на трассах учебно-спортивного центра «Чайка» (Самара, поселок Управленческий). В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, детский забег (5−6 лет) на 500 метров, массовый забег на 2018 метров. Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта РФ, а также ценными призами министерства спорта Самарской области. В рамках спортивного праздника также запланированы культурно-развлекательная программа, работа детских спортивных площадок, проведение конкурсов.

Единственное условие — подачи заявки в соответствии с требованиями. Предварительные заявки будут приниматься с 6 по 10 февраля, а 11 февраля с 9:00 до 10:00 на УСЦ «Чайка».

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