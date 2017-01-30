11 февраля в Самарской области состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России» — 2017
Участие в соревнованиях бесплатное.
Участие в соревнованиях бесплатное.
11 февраля на территории более 70 субъектов РФ пройдет XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В Самарской области соревнования состоятся в различных городах и муниципальных образованиях. Центральный региональный старт «Лыжни России» будет дан в столице губернии на трассах
«Лыжня России» проводится с 1982 года с целью развития лыжного спорта и пропаганды здорового образа жизни. В мероприятии принимают участие любители лыжных гонок разных возрастов и уровня подготовки: профессионалы, ветераны спорта, учащиеся спортивных школ, всего порядка 1,5 млн. человек. В 2016 году в Самарской области на старт «Лыжни России» вышли более 18 тыс. человек.
Центральная гонка «Лыжни России» — 2017 в Самарской области традиционно пройдет на трассах
Единственное условие — подачи заявки в соответствии с требованиями. Предварительные заявки будут приниматься с 6 по 10 февраля, а 11 февраля с 9:00 до 10:00 на УСЦ «Чайка».