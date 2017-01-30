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09:39 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области сменилась мода на имена: теперь в тренде Глафира и Артем

За 2016 год в регионе родились более 3 тысяч малышей, которым родители старались подобрать самые лучшие, на их взгляд, имена.

Как рассказала начальник регионального управления ЗАГС Наталья Биляченко, по итогам года стало ясно, что мода на имена меняется. Среди имен для мальчиков самым популярным стал Артем. Также часто встречаются Максим, Александр, Михаил, Дмитрий. Много имен, которые заканчиваются на -слав.

Среди девочек самыми популярными имена стали София, Дарья, Виктория, Мария, Полина, Анна, Екатерина, Елизавета, Ксения, Анфиса, а также в тренд вошли Глафира (Глаша), Пелагея (как, например, певица), Устинья. Вместе с тем специалисты заметили, что более чем на 10 лет выбыло из популярных имен Настю.

Из креативных мужских имен названы: Платон, Елисей, Ерофей, Гектор, Мир, Любир, Радогор. Из женских: Ранетка, Весна, Эврика, Святозара, Капитолина.

Кроме того, отмечается, что родители стали чаще давать детям двойные имена, а также нередко встречаются еврейские имена.

Всего же в торжественной обстановке было зарегистрировано 1411 детей (причем пионерами стали в Азовский, Любинский и Исилькульский районы). Еще 1799 свидетельств о рождении вручили в медучреждениях. Это те случаи, когда семья живет далеко.

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