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09:41 (мск), источник: ИА Башинформ

Погода в Башкирии: наступившая неделя будет холодной

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Сегодня, 30 января, на территории Башкортостана сохранится холодная погода, сообщает Гидрометцентр республики.

Столбик термометра днем будет находиться на отметке от -15 до -20 градусов, но местами будет теплее — до 10 градусов мороза. Местами ожидается слабый снег, ветер будет переменных направлений слабый. К ночи в регионе похолодает до -27,-32 градуса.

Во вторник, 31 января, днем будет -14,-19 градусов, по югу -8,-13. Однако ночью вновь станет значительно холоднее: -25,-30 градусов.

1 февраля синоптики прогнозируют местами небольшой снег, по северу республики до умеренного и слабую метель. Ветер неустойчивый слабый, днем западный умеренный. Температура воздуха будет такой же, как и в предыдущий день.

Такая морозная погода прогнозируется до конца недели.

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