Видео «В Серове ничего не происходит» вошло в топ YouTubе

Видеозапись жителя города Серова Александра Ковалева под названием «Ничего не происходит» вошла в топ YouTubа, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Автор ролика спрашивает пользователей: «А знаете, что в Серове происходит?». И сам же отвечает: «А в Серове ничего не происходит». Видео набрало почти 350 тысяч просмотров и 677 комментариев. Кроме того, им заинтересовались известные блогеры. В частности запись попала в обзор ведущего видеоблога «This is хорошо» Стаса Давыдова. «Видимо, пользователи YouTubа пресытились этими лайфхаками и склоками и просто захотели передохнуть», — пояснил Давыдов.