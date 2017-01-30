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09:47 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Видео «В Серове ничего не происходит» вошло в топ YouTubе

Незамысловатый ролик горожанина набрал почти 350 тысяч просмотров.

Видеозапись жителя города Серова Александра Ковалева под названием «Ничего не происходит» вошла в топ YouTubа, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Автор ролика спрашивает пользователей: «А знаете, что в Серове происходит?». И сам же отвечает: «А в Серове ничего не происходит». Видео набрало почти 350 тысяч просмотров и 677 комментариев. Кроме того, им заинтересовались известные блогеры. В частности запись попала в обзор ведущего видеоблога «This is хорошо» Стаса Давыдова. «Видимо, пользователи YouTubа пресытились этими лайфхаками и склоками и просто захотели передохнуть», — пояснил Давыдов.

Стоит также отметить, что позднее Ковалев снял еще два подобных видео, но такой популярности у пользователей они уже не снискали.

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