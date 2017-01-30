В пермских библиотеках пройдёт ночь фанатов Гарри Поттера

Ночь фанатов Гарри Поттера пройдёт в пермских библиотеках на этой неделе. Акция «Книжная ночь Гарри Поттера» считается международной и проходит в нескольких странах с 2014 года. Зародилась идея в Великобритании, на родине автора книг о волшебниках.

В Перми акция для поклонников книг о «мальчике, который выжил», пройдёт в четырёх библиотеках: Центральной детской библиотеке, в детской библиотеке № 7 им. Б. С. Житкова, в Библиотеке для молодёжи и в библиотеке № 14 им. М. Ю. Лермонтова.

Участников «Книжной ночи Гарри Поттера» ждут развлекательные программы. Например, все желающие смогут написать письмо волшебнику или пройти игру «Битва со злом».

Вход на мероприятия свободный, гостям в костюмах организаторы обещают подарки.